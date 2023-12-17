Доля западных банков в России упала до уровней Холодной войны

Экспозиция западных банков в России снизилась практически до уровней 1980-х годов на фоне санкций и усиления позиций китайских кредитных организаций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы Raiffeisen Bank International.

По данным аналитиков Raiffeisen, совокупные активы европейских и американских банков в России в 2023 году составят менее $60 млрд по сравнению с $119 млрд в 2021 году. Это сопоставимо с уровнем конца 1980-х и начала 1990-х.

В то же время китайские банки нарастили свои активы в России в 4 раза с конца 2021 года на фоне роста доли расчетов в юанях. Они практически догнали западные банки по объемам на межбанковском рынке, отмечает Raiffeisen.

«Китайские банки, вероятно, будут играть как минимум такую ​​же роль, как и западные банки до украинского конфликта, в качестве якоря стабильности и посредника во внешней торговле», — считает аналитик Руслан Гадеев.

По данным аналитиков, доля операций в юанях на Мосбирже в октябре достигла 50%, а во внешней торговле России — уже треть. Это отражает трансформацию банковского и торгового ландшафта на фоне санкций и сближения России с Китаем.

До этого стало известно, какая страна может внести вклад в дедолларизацию.

Ранее россиян предупредили об опасности некоторых банковских вкладов.