Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Доля западных банков в России упала до уровней Холодной войны

Bloomberg: активы западных в РФ банков не превышают уровней 1980-х годов

close
100%
Depositphotos

Экспозиция западных банков в России снизилась практически до уровней 1980-х годов на фоне санкций и усиления позиций китайских кредитных организаций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы Raiffeisen Bank International.

По данным аналитиков Raiffeisen, совокупные активы европейских и американских банков в России в 2023 году составят менее $60 млрд по сравнению с $119 млрд в 2021 году. Это сопоставимо с уровнем конца 1980-х и начала 1990-х.

В то же время китайские банки нарастили свои активы в России в 4 раза с конца 2021 года на фоне роста доли расчетов в юанях. Они практически догнали западные банки по объемам на межбанковском рынке, отмечает Raiffeisen.

«Китайские банки, вероятно, будут играть как минимум такую ​​же роль, как и западные банки до украинского конфликта, в качестве якоря стабильности и посредника во внешней торговле», — считает аналитик Руслан Гадеев.

По данным аналитиков, доля операций в юанях на Мосбирже в октябре достигла 50%, а во внешней торговле России — уже треть. Это отражает трансформацию банковского и торгового ландшафта на фоне санкций и сближения России с Китаем.

До этого стало известно, какая страна может внести вклад в дедолларизацию.

Ранее россиян предупредили об опасности некоторых банковских вкладов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами