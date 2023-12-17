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Россиянам объяснили, кого не коснется подорожание тарифов на капремонт

«Известия»: подорожание капремонта не коснется УК, уже закупивших материалы

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Президент ассоциации АКОН Никита Чулочников заявил, что стоимость капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) России выросла, а подорожание услуг и материалов фиксируется примерно на 20-25%. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, в 2023 году наблюдается подорожание услуг и материалов. Эксперт отметил, что это происходит из-за того, что сметирование происходило по старым ценам и заблаговременно, еще в прошлом году.

Чулочников подчеркнул, что в выигрышной ситуации остались те УК и ТСЖ, которые заранее приобрели стройматериалы и договорились о замораживании роста стоимости будущих работ.

До этого стало известно, что стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в Российской Федерации в среднем выросла на 12%. Это произошло из-за повышения цен на строительные материалы.

Отмечается, что сумма торгов на капремонт увеличилась на 12%, таким образом достигнув отметки в 506 млрд рублей по сравнений с 2022 годом. В свою очередь количество торгов сократилось на 19% — с 40 до 33 тыс.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16%.

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