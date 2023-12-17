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Евродепутат подтвердил бесполезность антироссийских санкций

Депутат Европарламента Уоллес: санкции вредят ЕС больше, чем России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Антироссийские рестрикции нанесли вред жителям Евросоюза. Об этом написал в соцсети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Антироссийские санкции <…> провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России», — отметил евродепутат.

Он подчеркнул, что европейские власти «этого не признают». В числе проблем, с которыми столкнулись жители западных страны: повышение цен на энергоносители и рекордная инфляция.

16 декабря стало известно, что ЕС начал утверждать новый пакет санкций против России. Он включает запрет на поставки в страны сообщества российских ювелирных алмазов.

МИД России отреагировал на возможное введение новых санкций ЕС. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя возможное согласование 12-го пакета ограничений, заявила о готовности РФ к ответным мерам.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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