Французский перевозчик приостановил движение судов через Суэцкий канал

Французская судоходная компания CMA CGM, занимающаяся перевозками грузов по воде, временно приостановила движение судов через Суэцкий канал в связи с нападениями йеменских мятежников-хуситов на военные и коммерческие суда в Красном море. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что группа CMA CGM глубоко обеспокоена недавними нападениями на коммерческие суда.

«В последние дни мы принимаем усиленные профилактические меры для обеспечения безопасности наших судов и их экипажей, плавающих в этих водах. Ситуация продолжает ухудшаться, и беспокойство по поводу безопасности растет», ― сказано в заявлении компании.

В CMA CGM уточнили, что ее контейнеровозам, которые должны пройти через Красное море, необходимо достичь безопасных районов и оставаться там до уведомления перевозчика.

16 декабря британский эсминец HMS Diamond уничтожил ракетой, предположительно, ударный дрон, целью которого было торговое судно в Красном море.

До этого глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн после нападения на принадлежащее немецкой компании судно заявила, что военный флот ФРГ должен защищать торговые корабли в Красном море.

15 декабря сообщалось, что контейнеровоз MSC Palatium III под либерийским флагом загорелся в Красном море после попадания ракеты, которую выпустили повстанцы-хуситы со стороны Йемена. Компания Maersk приостановила контейнерные перевозки в Красном море после атаки на судно.

Ранее стало известно, что США созовут коалицию в Красном море для сдерживания атак хуситов на суда.