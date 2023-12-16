Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций ЕС против России

Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций Евросоюза против России в обмен на исключение группы Raiffeisen («Райффайзен») из украинского черного списка. Об этом сообщает Reuters.

Raiffeisen была включена Киевом в список «спонсоров войны» из-за решения продолжить работу в России.

До этого портал EUobserver сообщал, что правительство Австрии заблокировало принятие очередного пакета санкций Европейского союза в отношении РФ и до сих пор не отказалось изменить данное решение. Отмечалось, что Вена еще перед началом итогового в 2023 году саммита регионального содружества выступила против принятия 12-го пакета санкций. Причиной послужило внесение банковской группы Raiffeisen в украинский черный список.

14 декабря в Брюсселе начался саммит лидеров и премьер-министров стран — членов регионального содружества. На следующий день участники мероприятия утвердили итоговую декларацию, в тексте которой по ошибке приветствовали принятие еще не согласованного 12-го пакета санкций в отношении Москвы.

Ранее МИД России отреагировал на возможное введение новых санкций ЕС.