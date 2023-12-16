Правительство РФ отреагировало на поручение Путина продлить семейную ипотеку

Правительство РФ проводит постоянный мониторинг реализации всех ипотечных программ, и рассматриваются их различные варианты. Все поручения, которые президент Владимир Путин дал на «Итогах года», будут проработаны, в том числе продление программы семейной ипотеки в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на комментарий пресс-службы кабмина.

14 декабря, на «Итогах года», которые в этом году прошли в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции, глава государства заявил, что правительство сейчас думает о том, чтобы продлить программу семейной ипотеки. Срок ее окончания — 1 июля 2024 года.

«Оно [правительство] должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки», — подчеркнул Путин, уточнив, что в обязательном порядке поручит правительству подготовить и внести соответствующие предложения.

15 декабря Путин заявил, что попросил правительство сохранить размер первого взноса по семейной ипотеке на уровне 20%. В тот же день председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор считает «Семейную ипотеку» адресной, а параметры ее продления требуют дальнейшего обсуждения. Глава Банка России подчеркнула, что темпы выдачи потребительских кредитов и ипотеки продолжают оставаться высокими. В том числе доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает увеличиваться, в ноябре на нее пришлось 80% выдач.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что будет с доступностью ипотеки в случае нового повышения первоначального взноса.

Ранее ЦБ оценил динамику льготной ипотеки в России в ноябре.