Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство РФ отреагировало на поручение Путина продлить семейную ипотеку

Правительство РФ проработает вопрос продления семейной ипотеки в России

close
100%
Shutterstock

Правительство РФ проводит постоянный мониторинг реализации всех ипотечных программ, и рассматриваются их различные варианты. Все поручения, которые президент Владимир Путин дал на «Итогах года», будут проработаны, в том числе продление программы семейной ипотеки в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на комментарий пресс-службы кабмина.

14 декабря, на «Итогах года», которые в этом году прошли в совмещенном формате прямой линии и пресс-конференции, глава государства заявил, что правительство сейчас думает о том, чтобы продлить программу семейной ипотеки. Срок ее окончания — 1 июля 2024 года.

«Оно [правительство] должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки», — подчеркнул Путин, уточнив, что в обязательном порядке поручит правительству подготовить и внести соответствующие предложения.

15 декабря Путин заявил, что попросил правительство сохранить размер первого взноса по семейной ипотеке на уровне 20%. В тот же день председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор считает «Семейную ипотеку» адресной, а параметры ее продления требуют дальнейшего обсуждения. Глава Банка России подчеркнула, что темпы выдачи потребительских кредитов и ипотеки продолжают оставаться высокими. В том числе доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает увеличиваться, в ноябре на нее пришлось 80% выдач.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что будет с доступностью ипотеки в случае нового повышения первоначального взноса.

Ранее ЦБ оценил динамику льготной ипотеки в России в ноябре.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами