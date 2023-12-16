Япония выделит Малайзии средства для укрепления безопасности

Правительство Японии выделит Малайзии 400 млн иен (около $2,8 млн) в рамках программы по оказанию помощи в обеспечении безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

«Крайне важно, чтобы Япония внесла свой вклад в улучшение возможностей ВС Малайзии, которые занимаются мониторингом и наблюдением за этими маршрутами (соединяющими Индийский океан и Восточную Азию. — «Газета.Ru»), имеющими большое значение как для Японии, так и для всего региона в целом», — говорится в сообщении.

Помощь будет предоставлена Малайзии в области мониторинга на море, в частности, речь идет о спасательных катерах.

До этого стало известно, что правительство Японии планирует одобрить заявку министерства обороны по увеличению бюджета в 2024 году до 7,7 трлн иен ($54,1 млрд), это на 13,2% больше, чем в текущем году. Средства пойдут на покупку ракет большой дальности японского производства, а также на разработку истребителя следующего поколения совместного производства Британии и Италии.

Ранее в Японии начали беспокоиться из-за усиления альянса РФ и Китая.