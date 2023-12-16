На БелАЭС включили первый энергоблок после ремонта

Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского Минэнерго.
Как рассказали в министерстве, в рамках проведенных работ выполнена перегрузка в реактор ядерного топлива. В активную зону загрузили 42 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом.
Кроме того, была проведена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем, выполнены контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования. В ходе работ были также реализованы мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы энергоблока.
В Минэнерго отметили, что планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно, чтобы поддерживать стабильное рабочее состояние оборудования.
Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года.
В ноябре 2023 года второй энергоблок Белорусской АЭС был принят в промышленную эксплуатацию.
Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.