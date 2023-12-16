Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На БелАЭС включили первый энергоблок после ремонта

Минэнерго Белоруссии: первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта

close
100%
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Первый энергоблок Белорусской АЭС включили в сеть после планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского Минэнерго.

Как рассказали в министерстве, в рамках проведенных работ выполнена перегрузка в реактор ядерного топлива. В активную зону загрузили 42 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом.

Кроме того, была проведена ревизия оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем, выполнены контроль металла и диагностика сварных соединений оборудования. В ходе работ были также реализованы мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы энергоблока.

В Минэнерго отметили, что планово-предупредительный ремонт проводится на атомных станциях ежегодно, чтобы поддерживать стабильное рабочее состояние оборудования.

Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года.

В ноябре 2023 года второй энергоблок Белорусской АЭС был принят в промышленную эксплуатацию.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами