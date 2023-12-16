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Юрист раскрыл, можно ли дарить подарки должностным лицам

Юрист Градсков: нужно проявлять осторожность при дарении должностным лицам

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Shutterstock

Партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков рассказал, что при подарках должностным лицам нужно соблюдать осторожность. Об этом пишут «Известия».

Согласно российским законам, если должностное лицо получает деньги и подарок взамен за действие, связанное с его работой, то это квалифицируется как взятка.

Также должностные лица не могут принимать дары, если их стоимость превышает 3 тысяч рублей в год. При этом есть исключения.

«Например, подарки, связанные с официальными мероприятиями (например, конференциями или семинарами), могут быть приняты должностными лицами», — сказал юрист.

Также разрешено принимать подарки малой стоимости, которая не превышает одной сотой прожиточного минимума. Эксперт отметил, что дарение может рассматриваться как подкуп, если оно совершается с целью повлиять на деятельность должностного лица.

До этого сообщалось, что депутаты Госсобрания Башкирии предложили начать заверять договоры дарения квартиры у нотариуса в случаях, если даритель и дарополучатель не состоят в родственных связях.

Ранее стало известно, что цены на ряд услуг нотариусов в России снизятся.

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