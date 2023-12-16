Юрист раскрыл, можно ли дарить подарки должностным лицам

Партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков рассказал, что при подарках должностным лицам нужно соблюдать осторожность. Об этом пишут «Известия».

Согласно российским законам, если должностное лицо получает деньги и подарок взамен за действие, связанное с его работой, то это квалифицируется как взятка.

Также должностные лица не могут принимать дары, если их стоимость превышает 3 тысяч рублей в год. При этом есть исключения.

«Например, подарки, связанные с официальными мероприятиями (например, конференциями или семинарами), могут быть приняты должностными лицами», — сказал юрист.

Также разрешено принимать подарки малой стоимости, которая не превышает одной сотой прожиточного минимума. Эксперт отметил, что дарение может рассматриваться как подкуп, если оно совершается с целью повлиять на деятельность должностного лица.

До этого сообщалось, что депутаты Госсобрания Башкирии предложили начать заверять договоры дарения квартиры у нотариуса в случаях, если даритель и дарополучатель не состоят в родственных связях.

Ранее стало известно, что цены на ряд услуг нотариусов в России снизятся.