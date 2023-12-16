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Назван планируемый объем перевозок по Севморпути в 2024 году

Объем перевозок по Севморпути в 2024 году прогнозируется на уровне в 50 млн тонн

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Лулишов Соломон/РИА «Новости»

Объем перевозок по Северному морскому пути в 2024 году прогнозируется на уровне около 50 миллионов тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«В этом году мы планируем выйти на объем перевозок в 36 миллионов тонн или, наверное, даже чуть больше», — заявил он.

По его словам, в будущем году прогнозируется объем перевозок в размере около 50 миллионов тонн.

До этого китайское издание сообщило, что Китай и другие азиатские страны проявляют заинтересованность в использовании Северного морского пути (Севморпуть) — кратчайшего маршрута между портами Азии и Европы по территории Российской Арктики. Севморпуть на 8 тысяч км короче традиционного пути через Суэцкий канал и позволит сократить время доставки грузов с 5-6 недель до менее 3.

Ранее Индия заявила о заинтересованности в сотрудничестве с РФ в Севморпути.

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