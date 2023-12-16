Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара закрепится на уровне около 90 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Эффект от повышения ключевой ставки проявится позднее, через пару месяцев, через охлаждение кредитного спроса и рост привлекательности рублевых сбережений. Пик монетарной поддержки рубля придется на первый квартал 2024 года. А пока на рубль действуют противоположные факторы, обеспечивающие локальный баланс курса. Давление оказывают спад цен на нефть с начала декабря, сезонный спрос на иностранную валюту и характерные для конца года повышенные расходы бюджета», — пояснил аналитик.

Он назвал факторы в пользу курса рубля — монетарная жесткость ЦБ РФ, обязательные продажи большей части валютной выручки, откат глобального курса доллара после заседания Федеральной резервной системы США в среду. Кроме того, с середины месяца экспортеры начинают покупать рубли и продавать валюту под налоговый период, добавил Буйволов.

ЦБ России на заседании 15 декабря повысил ключевую ставку пятый раз подряд — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Текущее инфляционное давление пока высокое, и по итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%, уточнил регулятор.

Что теперь будет с вкладами, кредитами и курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу доллар стоил 90,275 рублей. За день он подорожал на 29,25 копеек.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка ЦБ РФ влияет на жизнь россиян.