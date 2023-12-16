Кабмин постановил создать холдинг с долями УК Пулково

Российское правительство подготовило постановление о создании «Холдинга ВВСС», в который перейдут доли управляющей компании аэропорта Пулково. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что холдинг создано в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). При этом его уставной капитал будет составлять 169 миллиардов рублей, а генеральным директором назначен Илья Шабалин.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин распорядился создать новое юрлицо для управления петербургским аэропортом Пулково, забрав это право у компании, принадлежащей кипрскому офшору. Российские акционеры сохраняют право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет. Правительство РФ не будет учредителем компании, но оно оставило право назначать единоличный исполнительный орган общества и утверждать устав.

Правительство России создает ООО «Холдинг Воздушные ворота Северной столицы» для управления петербургским аэропортом Пулково, забрав это право у компании, принадлежащей кипрскому офшору «Талита трейдинг лимитед». Соответствующая мера содержится в указе президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что подмосковные аэропорты установят комплексы для противодействия дронам.