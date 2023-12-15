В России повысили первый взнос по льготной ипотеке

Правительство РФ увеличило первоначальный взнос по ипотеке до 30%, а также уравняло максимальный размер займа для всех регионов. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

«До 30% повышен взнос по льготной ипотеке», — уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что это касается кредита, который выдается по ставке 8% на покупку жилья в новостройках, возведение частного дома или покупку земельного участка для его строительства. В ведомстве подчеркнули, что взнос увеличили, чтобы повысить качество кредитов. Максимальный размер льготной ипотеки уровняли для всех регионов — 6 млн рублей.

15 декабря президент РФ Владимир Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Он также предложил подумать о сохранении субсидии в 450 тыс. рублей для погашения «тела кредита».

Ранее стало известно, что объем новых жилищных проектов в России существенно сократился.