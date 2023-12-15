Посетители павильона «Роснефти» на ВДНХ смогут узнать о самой современной судоверфи

В павильоне «Роснефти» на форуме «Россия» открылись Дни судоверфи «Звезда», которая 17 декабря отметит свое 8-летие. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

На открытии дней «Звезды» гостям павильона показали фильм «Живые». Авторы картины сравнили суда с живыми организмами, которые рождаются на верфи, получают имена и становятся полноценными обитателями морских просторов. И все это благодаря инженерной мысли человека.

В фильме рассказали про этапы строительства судов, технологические возможности производства, оборудование судостроительного комплекса.

После просмотра фильма гости приняли участие в интерактивных мероприятиях, организованных специалистами верфи. Посетители павильона попробовали себя в роли электрогазосварщика и сварили идеальный корабельный шов в очках дополненной реальности.

Посетители павильона смогут узнать о вакансиях судостроительного комплекса, условиях работы на Дальнем Востоке, посмотреть макеты строящихся и уже построенных судов.

Кроме того, работники «Звезды» проведут мастер-класс «Я — судостроитель».

«Звезда» — самая высокотехнологичная верфь страны, специализирующаяся на строительстве крупнотоннажных гражданских судов и морской техники.

Верфь создается в Приморском крае в городе Большой Камень по поручению президента России Владимира Путина, оператором проекта выступает компания «Роснефть».

Общая площадь застройки верфи — свыше 220 гектаров. По завершении строительства всех объектов техническая оснащенность «Звезды» позволит производить обработку 330 тыс. тонн металла в год.

Строительство объектов верфи ведется параллельно с реализацией производственной программы. Всего в портфеле заказов «Звезды» — около 60 судов гражданского назначения, в активной стадии строительства — свыше 20 судов.

В «Роснефти» отмечают, что за 8 лет судостроительный комплекс «Звезда» превратился в локомотив экономики Приморья, который обеспечивает заказами смежные отрасли и производства.

«Звезда» является ведущим работодателем региона. В настоящее время на предприятии уже работают около 11 тыс. сотрудников верфи и подрядных организаций.

Международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и соцпроектах.