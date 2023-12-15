В ЦБ заявили о подрыве доверия к евро из-за изъятия доходов от замороженных активов РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что изъятие доходов от замороженных активов РФ подрывает доверие к евро как к резервной валюте. Ее слова в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается изъятия доходов от инвестирования замороженных средств, как изъятие, так и в принципе заморозка средств, на наш взгляд, ухудшает перспективы развития евро как резервной валюты, используемой в международных резервах, расчетах», — сказала экономист.

Говоря о том, когда Центробанк подаст иск о возврате российских замороженных активов, Набиуллина заявила, что регулятор прорабатывает этот вопрос, несмотря на сложности.

До этого замглавы ЕК Вера Юрова заявляла на пресс-конференции в Страсбурге, что Еврокомиссия одобрила создание системы блокирования доходов от замороженных российских активов.

Ранее ЕС, Совет ЕС и Европарламент договорились о введении уголовной ответственности за нарушение антироссийских санкций. Как уточнили в Twitter из пресс-службы председательства Испании в Совете ЕС, новая директива гарантирует наказание для тех, кто уклоняется от санкций.

До этого Еврокомиссия оценила доходы РФ от замороженных активов за 4 года в €15 млрд. Планируется, что средства будут направлены в бюджет ЕС на 2024-2027 годы.

ЕК планирует использовать замороженные российские активы в несколько стадий — в первую очередь, будет произведен перевод чистых доходов в бюджет ЕС на 2024-2027 годы. Затем полученная прибыль от замороженных активов будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом.

Ранее сообщалось, что Лондон создаст службу надзора за соблюдением санкционного режима в отношении России.