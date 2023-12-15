ЕС выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросоюза заявила, что ЕС в ближайшие дни выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшие дни мы переведем Украине €1,5 млрд по существующей программе макрофинансовой помощи», — заявила она.

Также фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен придумать альтернативные варианты помощи Украине, если в январе не получится согласовать четырехлетнюю программу в €50 млрд. По ее словам, в случае, если не удасться достичь соглашения, будет проведена новая встреча в январе 2024 года.

До этого стало известно, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС.

Ранее в Кремле оценили эффект американской помощи Украине.