Гостям павильона «Роснефти» на ВДНХ показали туристический потенциал Краснодарского края

В павильоне «Роснефти» на выставке-форуме «Россия» прошел День Краснодарского края, в ходе которого компания представила свои предприятия в регионе по научно-проектному сопровождению нефте- и газодобычи, переработке, морской логистике и розничной продаже моторного топлива. Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В «Роснефти» отметили, что Краснодарский край — один из важнейших регионов присутствия компании. Предприятия «Роснефти» являются крупными налогоплательщиками и работодателями региона, обеспечивая рабочими местами свыше 10 тыс. человек.

Так, на территории Краснодарского края работают «РН-Краснодарнефтегаз», Туапсинский НПЗ, «РН-Морской терминал Туапсе», «НК «Роснефть-Кубаньнефтепродукт», а также «Роснефть-НТЦ».

В ходе тематического дня гостей павильона «Роснефти» познакомили с богатым туристическим потенциалом региона, а также рассказали о проектах компании, реализованных в период проведения зимних Олимпийских играх в Сочи.

Гостям павильона напомнили о том, что в следующем году в России будет отмечаться 10-летие проведения XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, на которых сборная старны выиграла общекомандный медальный зачет.

«Роснефть» тогда выступила генеральным партнером Олимпийских и Паралимпийских игр, а также разработала и реализовала специальную Олимпийскую программу.

В рамках этого проекта компания реконструировала Адлерскую нефтебазу и построила 7 многофункциональных автозаправочных комплексов.

Во время Олимпиады заправочные комплексы «Роснефти» обслуживали свыше 1,2 тыс. автомобилей в сутки. Зоны кафе АЗС компании в феврале 2014 года посетили около 25 тыс. гостей, там сварили 30 тыс. чашек кофе, сообщили в «Роснефти».

Также гостям павильона рассказали о функциональных возможностях информационно-сервисной платформы «Горизонты России: поехали с нами!».

Проект, разработанный «Роснефтью» для популяризации автотуризма по России, позволяет выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти». Осенью этого года платформа была дополнена новым маршрутом Москва-Сочи-Красная поляна.

Международная выставка-форум «Россия» продлится на территории ВДНХ до 12 апреля 2024 года. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и соцпроектах.