В правительстве РФ назвали сумму товарооборота Дальнего Востока с КНР

Торговый оборот между российским Дальним Востоком и cеверо-востоком Китая в 2023 году достигнет $27 млрд. Об этом заявил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на прошедшем в Пекине заседании межведомственной комиссии. Его цитирует ТАСС.

«В 2022 году [товарооборот] составил $22 млрд. Ожидаем, что в 2023 он достигнет $27 млрд», — подчеркнул Трутнев.

По словам вице-премьера, объем товарооборота между регионами неуклонно растет: за 10 лет он увеличился вдвое.

Он отметил, что КНР является ключевым экономическим партнером России на Дальнем Востоке. Вице премьер назвал одним из способов еще большего расширения сотрудничества между государствами создание международной территории опережающего развития.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2023 года увеличится на 30% и достигнет $220-230 млрд.

Ранее сообщалось, что более половины крупных российских компаний совершают переводы в юанях.