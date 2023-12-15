Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В правительстве РФ назвали сумму товарооборота Дальнего Востока с КНР

Трутнев: торговля Дальнего Востока РФ с Северо-Востоком КНР достигнет $27 млрд

close
100%
Пресс-служба «Роснефти»

Торговый оборот между российским Дальним Востоком и cеверо-востоком Китая в 2023 году достигнет $27 млрд. Об этом заявил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на прошедшем в Пекине заседании межведомственной комиссии. Его цитирует ТАСС.

«В 2022 году [товарооборот] составил $22 млрд. Ожидаем, что в 2023 он достигнет $27 млрд», — подчеркнул Трутнев.

По словам вице-премьера, объем товарооборота между регионами неуклонно растет: за 10 лет он увеличился вдвое.

Он отметил, что КНР является ключевым экономическим партнером России на Дальнем Востоке. Вице премьер назвал одним из способов еще большего расширения сотрудничества между государствами создание международной территории опережающего развития.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2023 года увеличится на 30% и достигнет $220-230 млрд.

Ранее сообщалось, что более половины крупных российских компаний совершают переводы в юанях.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами