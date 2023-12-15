Парламент Германии утвердил дополнительный бюджет на 2023 год

Нижняя палата парламента Германии проголосовала за принятие дополнительного бюджета и приостановление действия так называемого «долгового тормоза», не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства, на 2023 год необходимым большинством голосов. Об этом сообщает Spiegel.

В публикации отмечается, что долговой тормоз приостанавливается четвертый год подряд.

Издание подчеркивает, что «за» дополнительный бюджет проголосовало 392 депутата бундестага, против — 274 парламентария.

Новый долг составляет почти 70,6 миллиарда евро, что на 44,8 миллиарда превышает разрешенный объем заимствований, подчеркивает Spiegel.

До этого стало известно, что цены на топливо и отопление значительно вырастут в Германии со следующего года на фоне согласования нового проекта бюджета.

Основным последствием принятия нового проекта федерального бюджета ФРГ на 2024 года является существенное подорожание топлива и отопления для всех граждан Германии.

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