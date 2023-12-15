В ЦБ обеспокоены из-за инфляционных ожиданий

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор испытывает «сильное беспокойство» по поводу незаякоренных инфляционных ожиданий. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, инфляционные ожидания остаются высокими несколько лет подряд, что сильно беспокоит регулятор.

Набиуллина считает, что якорь в виде низкой предсказуемой инфляции должен быть основным в нашей политике.

Она подчеркнула, что иногда ЦБ предлагают таргетировать валютный курс, но по ее мнению, это нехороший якорь.

Глава ЦБ добавила, что основной задачей Центробанка на 2024 год заключается в том, чтобы вернуть инфляцию к показателям около 4%.

До этого стало известно, что Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 декабря пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что прежде всего регулятор оценивает уровень инфляции при принятии решения о ставке, а темпы роста цен уже складываются выше прогноза ЦБ на конец года в 7-7,5%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.