ЦБ РФ поддержал предложения кабмина по льготной ипотеке

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России поддерживает предложения правительства по ужесточению требований к льготной ипотеке. Ее слова на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора передает ТАСС.

По ее словам, ужесточение требований приведет к некоторому охлаждению ипотеки, однако основной эффект на портфель ипотеки в целом будет оказывать повышение ключевой ставки.

Набиуллина указала, что влияние также оказывают макропруденциальные меры ЦБ РФ, которые с 1 января будут дополнительно ужесточены.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что попросил кабмин сохранить размер первого взноса по семейной ипотеке.

14 декабря Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах РФ на вторичный рынок недвижимости.

13 декабря заместитель руководителя департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин сообщил, что закрытие льготных ипотечных программ или ужесточение условий по ним в 2024 году послужит основанием для снижения спроса на новостройки в Москве и Московской области.

Ранее Набиуллина рассказала, как обстоят дела с кредитами и ипотекой в РФ.