Набиуллина оценила риски сохранности золотовалютных резервов России

В Банке России не видят рисков для безопасности золотовалютных резервов страны, поэтому дополнительная диверсификация пока не рассматривается. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не видим никаких рисков в сохранности валюты. Еще раз — краткосрочные колебания возможны, но и у нас, несмотря на все, золотовалютные резервы остаются диверсифицированы, пусть в меньшей степени, на значительную долю золота», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что в последнее время в мире наблюдается высокая цена на драгоценный металл, что позволяет решать задачи, для которых создаются золотовалютные резервы.

Также председатель ЦБ заявила, что регулятор не ожидает рецессий в российской экономике в 2024 году.

До этого Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России прогнозирует замедление инфляции в следующем году.

Ранее выяснилось, какое место заняла Россия в мире по уровню золотовалютных резервов.