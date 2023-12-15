В ЦБ оценили возможность рецессии в российской экономике

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ожидает рецессий в российской экономике в 2024 году. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, прогноз ЦБ предполагает рост от 0,5% до 1,5%, но он будет уточнен в феврале 2024 года. Поэтому необходимо важно своевременно принимать решения по охлаждению избыточного спроса и по снижению инфляции.

До этого Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 декабря пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что прежде всего регулятор оценивает уровень инфляции при принятии решения о ставке, а темпы роста цен уже складываются выше прогноза ЦБ на конец года в 7-7,5%.

Кроме того, усиливаются проинфляционные факторы, в том числе растет дефицит кадров, безработица обновила очередной исторический минимум, добавил он. Также повышаются инфляционные ожидания населения, сохраняются риски ослабления курса рубля, а темпы кредитования замедляются. Васильев уточнил, что рубль подешевел к доллару уже на 32% с начала года.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.