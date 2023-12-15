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Аналитики сообщили об ослаблении экономической активности Китая

Bloomberg: экономическая активность в Китае ослабевает, а некоторые сферы падают

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Aly Song/Reuters

Экономическая активность в Китае ослабевает, а некоторые сферы падают, из-за чего властям придется идти на новые меры поддержки экономики. Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным аналитиков, к плохим результатам приводят кризис на рынке недвижимости и слабый спрос на внутреннем рынке. Как указал глава отдела экономики Китая в инвестбанке Macquarie Group Ltd. Ларри Ху, розничные продажи в ноябре упали на 1,9% по сравнению с октябрем, а рост, о котором сообщает китайская статистика, связан с ковидными ограничениями год назад.

Главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону S&P Global Ratings Луис Куйс назвал такую картину ужасной. Так он оценил динамику розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основной капитал по всем направлениям.

До этого телеканал CNN выпустил материал о серьезной проблеме дефляции в Китае. Экономический анализ показывает, что цены на товары и услуги в стране продолжают снижаться, это может иметь негативные последствия для экономики.

13 декабря по итогам прошедшей Центральной экономической рабочей конференции руководство Китая объявило о планах стимулировать внутренний спрос, сделать приоритетом развитие стратегических отраслей промышленности и решить проблему кризиса на рынке недвижимости в 2024 году.

Ранее власти Китая запретили местным экспертам говорить о проблемах.

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