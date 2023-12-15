Набиуллина посчитала разницу в ценах на первичку и вторичку опасной для россиян

Разрыв цен на первичном и вторичном рынках жилья в России создает риски прежде всего для граждан. С таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Такой разрыв создает риски прежде всего для тех граждан страны, которые могут попасть в ситуацию, когда им будет сложно в дальнейшем обслуживать кредит», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ допустила, что жилье на вторичном рынке может оказаться на 40% дешевле, чем на первичном. И чтобы снизить этот разрыв, необходимо сбалансировать темпы роста ипотечного кредита, отметила глава регулятора.

По ее словам, в России наблюдаются признаки перегрева рынка жилья, что и привело к необоснованному росту цен.

До этого глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что потребительские кредиты и ипотека продолжают расти высокими темпами.

Председатель ЦБ также заявила, что инфляция в РФ остается высокой, при этом курс рубля все меньше влияет на рост цен.

Ранее Набиуллина пожаловалась, что в ЦБ наблюдается дефицит кадров.