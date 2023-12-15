Набиуллина рассказала о дефиците кадров в ЦБ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила во время пресс-конференции, что в ЦБ наблюдается дефицит кадров, особенно в сфере ИТ.

Да, у нас тоже есть определенный дефицит кадров, высококвалифицированных, прежде всего «айтишников», потому что весь финансовый рынок переходит на «цифру», и Центральный банк старается переходить на «цифру», — рассказала она.

Кроме того, она отметила, что ЦБ испытывает дефицит кадров в области информационной безопасности, который также, по ее словам, наблюдается по всему рынку труда.

Также на пресс-конференции Набиуллина заявила, что Банк России прогнозирует замедление инфляции в следующем году.

Кроме того, она рассказала о ситуации с ипотекой в РФ. По ее словам, доля льготной ипотеки в жилищном кредитовании продолжает расти, в ноябре на нее пришлось 80% выдач. Она отметила, что ЦБ считает «Семейную ипотеку» адресной, а параметры ее продления требуют дальнейшего обсуждения.

Ранее Набиуллина прокомментировала решение ЦБ повысить ставку.