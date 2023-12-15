Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦБ РФ спрогнозировали замедление инфляции

Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала замедление инфляции в следующем году

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России прогнозирует замедление инфляции в следующем году. Ее слова на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора передает ТАСС.

«В следующем году инфляция будет замедляться, в том числе под влиянием уже принятых решений по денежно-кредитной политике», — сказала глава Центробанка.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что инфляция в России к концу года может ускориться до 8%. Однако, по его словам, Центробанк и правительство принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям.

До этого доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская прогнозировала, что в январе 2024 года продуктовая инфляция превысит 3%.

По данным Росстата, темпы роста цен в России к 4 декабря с начала года составили 6,8%. Годовая инфляция к этой дате, по оценкам Минэкономразвития, превысила 7,5%.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 16%.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами