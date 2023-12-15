В ЦБ РФ спрогнозировали замедление инфляции

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России прогнозирует замедление инфляции в следующем году. Ее слова на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора передает ТАСС.

«В следующем году инфляция будет замедляться, в том числе под влиянием уже принятых решений по денежно-кредитной политике», — сказала глава Центробанка.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что инфляция в России к концу года может ускориться до 8%. Однако, по его словам, Центробанк и правительство принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям.

До этого доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская прогнозировала, что в январе 2024 года продуктовая инфляция превысит 3%.

По данным Росстата, темпы роста цен в России к 4 декабря с начала года составили 6,8%. Годовая инфляция к этой дате, по оценкам Минэкономразвития, превысила 7,5%.

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Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 16%.