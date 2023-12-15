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Названы самые востребованные специалисты с частичной занятостью в 2023 году

В России менеджеры и электрики оказались самыми востребованными в 2023 году

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Электрики со средней зарплатой в 65 тысяч рублей и менеджеры по работе с клиентами с доходом в 33 тысячи рублей оказались самыми востребованными специалистами с частичной занятостью в 2023 году. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Авито Работа».

Как отмечают аналитики, в текущем году компании стали искать специалистов на неполный рабочий день в 3,3 раза чаще. В топ самых востребованных также вошли операторы call-центров, сварщики, монтажники, репетиторы и менеджеры по персоналу.

В ноябре сервис «Авито Работа» сообщал, что число вакансий на российском рынке труда увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, предоставленной платформой, самую высокую зарплату в России готовы предложить дальнобойщикам. Спрос на специалистов в этой области, по сравнению с прошлым годом, вырос на 50%. В среднем по стране водителям дальнего следования предлагают 133 398 рублей.

Ранее стало известно, что почти половина (47%) вакансий для разработчиков на российском IT-рынке труда ориентирована на так называемых джуниоров — начинающих специалистов с опытом работы до трех лет.

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