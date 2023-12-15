В Центробанке оценили уровень инфляции в России

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в РФ остается высокой, а курс рубля влияет на рост цен все меньше. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, основной рост цен на сегодняшний день наблюдается в компонентах потребительской корзины, он мало зависит от курса рубля. Также рост цен на услуги, кроме ЖКХ, за последние три месяца в пересчете на год превысил 14%.

Набиуллина добавила, что в первой половине 2023 года удорожание услуг объяснялось догоняющим ростом, то сегодня на это влияет высокий спрос, который подписывается высокими инфляционными ожиданиями бизнеса и граждан.

До этого стало известно, что Центробанк РФ на заседании совета директоров 15 декабря пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 16% годовых.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев пояснил «Газете.Ru», что прежде всего регулятор оценивает уровень инфляции при принятии решения о ставке, а темпы роста цен уже складываются выше прогноза ЦБ на конец года в 7-7,5%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.