В России продлили мораторий на проверки бизнеса

Кабинет министров России продлил действие моратория на любые проверки бизнеса, кроме объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска. Об этом заявил премьер страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Теперь проверки отменены до конца 2024 года. По словам главы правительства, мораторий уже хорошо себя зарекомендовал, позволив улучить развитие предпринимательства в стране.

«Мораторий позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач», — отметил Мишустин.

Он также уточнил, что мораторий на проверки позволил бизнесам на территории России провести успешное расширение проектов и освоение новых рынков сбыта.

О планах кабмина продлить мораторий на проверки бизнеса до конца 2024 года стало известно еще в конце ноября. Тогда премьер Мишустин поручил Минэкономразвития в 10-дневный срок внести проект постановления об этом решении.

Мораторий ввели в действие с марта 2022 года — президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса, в который вошел и запрет на проверки бизнеса.

Ранее Путин поручил навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса.