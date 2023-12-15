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Набиуллина прокомментировала решение ЦБ повысить ставку

Глава ЦБ Набиуллина: ключевая ставка будет оставаться высокой, если потребуется

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Артем Кудрявцев/РИА «Новости»

Ключевая ставка ЦБ будет оставаться высокой до тех пор, пока этого потребует экономическая ситуация в стране. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после решения о повышении ставки до 16% годовых, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой», — отметила она.

При этом руководитель Центробанка уточнила, что Центробанк близок к завершению цикла повышения ключевой ставки. Однако она допустила, что любые изменения зависят от определенных факторов.

«Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года», — добавила Набиуллина.

Глава Банка России подчеркнула, что решение повысить ставку до 16% годовых необходимо, так как ЦБ «нельзя закрывать глаза на высокую инфляцию». «Это (отказ от повышения ставки. — «Газета.Ru») в конечном итоге только навредит экономике», — констатировала она.

По словам Набиуллиной, инфляция связана с повышенным спросом внутри России. «Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от потенциала [трудовых ресурсов и технологических мощностей] и не успевает за растущим спросом», — заключила она.

Днем 15 декабря Центробанк России пятый раз подряд повысил ключевую ставку — на этот раз на 100 базисных пунктов, до 16% годовых. Такого решения со стороны ЦБ ожидали многие экономисты.

Ранее Набиуллина рассказала о «тупике» в российской экономике.

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