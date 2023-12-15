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Названы последствия нового проекта бюджета Германии

Bild: цены на топливо и отопление взлетят в Германии из-за нового проекта бюджета

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Global Look Press

Цены на топливо и отопление значительно вырастут в Германии со следующего года на фоне согласования нового проекта бюджета. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что основным последствием принятия нового проекта федерального бюджета ФРГ на 2024 года является существенное подорожание топлива и отопления для всех граждан Германии.

Издание подчеркивает, что в 2024 году вырастет налог на выбросы углекислого газа: с €30 за тонну до €45, а в 2025 году — до €55 за тонну.

Bild утверждает, что также планируется отменить налоговые льготы для предприятий сельского и лесного хозяйства.

До этого премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер выразил несогласие с коалицией «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП) по поводу задержки принятия бюджета на 2024 год и заявил, что «Германия погружается в глубокий кризис».

Он отметил, что ситуация в Германии становится все более напряженной. По его словам, правящая коалиция «шатается» и «не может представить проект бюджета на 2024 год, который обещала до Рождества».

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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