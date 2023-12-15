Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕК планирует передать Польше €5 млрд

Еврокомиссия хочет перевести Польше на план в энергетике €5 млрд до конца года

close
100%
Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК хочет до конца года перевести Польше предварительное финансирование на €5 млрд в рамках энергетической европейской программы REPowerEU. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт «нажмет ручной тормоз», если решение Евросоюза начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими последствиями для венгров.

Орбан рассказал, что Венгрия сможет остановить прием Украины в Евросоюз при необходимости, поскольку голосование по этому вопросу будет еще не раз.

При этом Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал решение Венгрии заблокировать очередной пакет помощи Украине.

Ранее премьер Нидерландов выразил надежду, что Евросоюз поможет Украине, несмотря на вето Венгрии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами