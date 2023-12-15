ЕК планирует передать Польше €5 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК хочет до конца года перевести Польше предварительное финансирование на €5 млрд в рамках энергетической европейской программы REPowerEU. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт «нажмет ручной тормоз», если решение Евросоюза начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими последствиями для венгров.

Орбан рассказал, что Венгрия сможет остановить прием Украины в Евросоюз при необходимости, поскольку голосование по этому вопросу будет еще не раз.

При этом Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал решение Венгрии заблокировать очередной пакет помощи Украине.

Ранее премьер Нидерландов выразил надежду, что Евросоюз поможет Украине, несмотря на вето Венгрии.