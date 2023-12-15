Бундесбанк ухудшил прогноз роста экономики Германии в 2024-2025 годах

Центральный банк Германии ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2024-2025 годы из-за низкого глобального спроса. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет Бундесбанка.

Теперь финансовый регулятор ожидает, что ВВП Германии вырастет на 0,4% в 2024 году и на 1,2% в 2025 году. До этого оценка была — увеличение на 1,2% и 1,3% соответственно.

Основной тормоз для немецкой промышленности — слабый внешний спрос, считают в банке. При этом более высокие расходы на финансирование и ограниченные потребительские затраты сдерживают инвестиции. Среди положительных факторов для экономики ФРГ — стабильный рынок труда, заметный рост заработной платы и ослабление темпов роста цен.

По прогнозам ЦБ, рост потребительских цен, которые гармонизированы со стандартами Евросоюза, составит 2,7% в 2024 году и 2,5% в 2025 году. Прежняя оценка предполагала повышение на 3,1% и 2,7% соответственно. Однако прогноз по инфляции на 2026 год сохранен — 2,2%. Целевой показатель Европейского Центробанка — 2%.

В июле-сентябре 2023 года ВВП Германии снизился на 0,1%. В годовом выражении ВВП Германии упал на 0,8%.

Депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» Лейф-Эрик Хольм 3 ноября призвал немецкое правительство отказаться от «безумной санкционной политики». Депутат выразил мнение, что падение экспорта Германии, которое канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал одной из главных причин проблем в экономике страны, вызвано энергетической политикой правительства и саморазрушительными ограничениями. Парламентарий уточнил, что ФРГ, когда-то бывшая экспортной страной, буксует.

Согласно данным Destatis, экспорт из Германии в сентябре уменьшился на 7,5% в годовом выражении и составил €126,5 млрд. По сравнению с августом показатель снизился на 2,4%.

Ранее в Германии заявили, что Россия вернулась в активную мировую торговлю.