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Аналитики рассказали, каким будет курс доллара на следующей неделе

Финансовый аналитик Антонов: на следующей неделе доллар будет стоить 91,80 рубля

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Илья Питалев/РИА Новости

В декабре рубль умеренно укрепился на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Никаких предпосылок для «сдачи позиций» сегодня не наблюдается, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По его прогнозу, который он озвучил в беседе с RT, на следующей неделе доллар будет стоить 91,80 рубля, евро – 101 рубль.

«Макроэкономические показатели, эффективное исполнение бюджета, а также продолжающийся эффект от продажи валютной выручки российскими экспортерами удержат в начале второй половины — в середине декабря и на горизонте нескольких недель доллар значительно ниже отметки 93 рублей за доллар», — убежден эксперт.

По мнению аналитика «Рынки Деньги Власть», на следующей неделе курс доллара останется в диапазоне от 89 до 91 рубля. По его мнению, это объясняется приближением окончания налогового периода. При этом справедливым он назвал курс доллара в диапазоне 90-95 рублей.

Напомним, сегодня Центробанк России рассмотрит вопрос об изменении ключевой ставки. По прогнозам опрошенных «Газетой.Ru» аналитиков, регулятор повысит ее на 100 базисных пунктов до 16% годовых. Сегодня утром курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей, на момент написания новости он опустился до 85,5 рубля.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, от чего зависит курс рубля.

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