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На границе Украины и Словакии возобновилось движение грузовиков

Госпогранслужба Украины: движение фур на границе со Словакией нормализуется

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Евгений Карасев/РИА «Новости»

Движение грузового транспорта на границе Словакии и Украины постепенно нормализуется. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

«Представители словацких перевозчиков разблокировали на неопределенный срок движение грузовых автомобилей на въезд в Словакию перед пунктом пропуска «Вышне-Немецке», — говорится в публикации.

Ведомство уточняет, что с момента прекращения блокировки в направлении выбытия с Украины оформлено более 60 грузовиков, еще более тысячи стоят в очереди.

30 ноября перевозчики Словакии решили присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной и перекрыли движение транспорта. Поводом для этого стало засилье украинских перевозчиков, предлагающих свои услуги по демпинговым ценам, на европейском рынке.

11 декабря стало известно, что Украина достигла договоренностей с Польшей о разблокировании границы.

Однако в тот же день польские дальнобойщики вновь перекрыли дорогу на Украину.

Ранее в Польше заявили, что интересы Польши и Украины не могут быть удовлетворены одновременно.

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