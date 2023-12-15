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В Минсельхозе Польши поддержали протест фермеров и перевозчиков

Руководство Минсельхоза Польши поддержало протестующих на границе фермеров

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Yan Dobronosov/Reuters

Руководство министерства сельского хозяйства и продовольствия Польши поддержало протестующих фермеров и перевозчиков, которые заблокировали границу с Украиной. Об этом сообщил польский телеканал TVN, передает РИА Новости.

Утром 15 декабря в пункт пропуска «Медыка-Шегини» приехал заместитель главы министерства Михал Колодзейчак. Он выступил там с речью, отмечает агентство.

В ноябре польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. В их требования входит восстановоение отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, также они требуют приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

15 декабря Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы Польши потребовала ввести эмбарго на импорт сахара с Украины.

До этого обозреватель журнала Mysl Polska Анджей Шлензак заявил, что национальные интересы Польши и Украины нельзя удовлетворить одновременно.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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