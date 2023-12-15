Сбер повысил ставки по вкладам

Сбер с 15 декабря повысил ставки по вкладам «Лучший %», а также в линейках СберВкладов и «Управляй», сообщает пресс-служба Сбера.

Повышение ставки составило от 0,8 до 1,68 п.п. в зависимости от вклада. Теперь максимальная ставка по вкладам на полгода составит 16% годовых, а в премиальном сегменте – 16,5% годовых.

«В преддверии Нового года мы уже второй раз в течение недели повышаем ставки по сберегательным продуктам, чтобы наши клиенты могли получить более высокий доход со Сбербанком. Сейчас отличный момент, чтобы открыть вклад с хорошей доходностью, построить планы на предстоящий год и быстрее накопить средства для их воплощения в жизнь», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Также с 14 декабря Сбер повысил ставки по счету «Ежедневный %» и накопительный счет «Премьер» до 14% годовых на первые два месяца для клиентов, ранее не открывавших данные счета.