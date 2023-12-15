Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам

Сбербанк с 15 декабря 2023 года повысил ставки по некоторым рублевым вкладам, максимальная доходность теперь составляет 16% годовых. Это следует из данных, опубликованных на сайте кредитной организации.

Максимальная ставка доступна только при открытии депозита «новыми» деньгами (которые ранее не были размещены в банке предыдущие три календарных месяца). Вклад при этом должен быть открыт на шесть месяцев, его владелец должен быть зарплатным клиентом. Также у вкладчика должна быть подписка банка «СберПрайм+».

«С 15 декабря Сбербанк повысил ставки по популярным среди наших клиентов вкладам линейки «Лучший %», а также по линейкам СберВкладов и Управляй. Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта в зависимости от вклада», — сообщили РИА Новости в Сбере.

Накануне Сбер повысил ставки по накопительным продуктам — счету «Ежедневный %» и «Накопительный счет Премьер». Максимальная доходность по ним теперь составляет 14%.

На этой неделе о повышении ставок по сберегательным продуктам объявил ВТБ. Банк повысил ставку по накопительному счету до 16%. Такую доходность могут получить клиенты, которые до этого не открывали накопительные счета в банке или за последние 90 дней держали на сберегательных продуктах менее 1 тыс. рублей.

Банки повышают ставки по сберегательным продуктам накануне заседания ЦБ РФ по ключевой ставке днем 15 декабря. Регулятор с большой долей вероятности повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 16% годовых, спрогнозировали для «Газеты.Ru» финансовые аналитики и экономисты.

Ранее финансист назвал курс доллара в случае повышения ключевой ставки до 17%.