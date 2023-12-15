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Стали известны профессии в России с самыми быстрорастущими зарплатами

«Известия»: в 2023 году быстрее всего зарплаты росли у педагогов и госслужащих

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Зарплаты учителей и госслужащих стали самыми быстрорастущими по России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

По данным специалистов, в 2023 году зарплаты педагогов и чиновников выросли в среднем на 20,1% — до 54 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом, когда среднее жалованье составляло 45 тысяч.

Второе место по росту заняли зарплаты у работников бизнес-услуг — 20%. Заработная плата в этой сфере за год выросла с 54 тысяч до 64 тысяч рублей.

Финансовый эксперт Алексей Кричевский добавил, что положительной динамике способствует и ускоряющаяся инфляция. То есть работники просят больше денег или уходят туда, где лучше платят, отметил эксперт.

Гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин пояснил, что оклады в основном растут благодаря конкуренции.

«Повышенный спрос на специалистов наблюдается в производственных отраслях, строительстве, IT-секторе и логистике», — добавил Платыгин.

Ранее российские работодатели рассказали, как справляются с дефицитом кадров.

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