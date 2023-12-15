Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Польские производители просят запретить импорт украинского сахара

В Польше производители сахарной свеклы просят ввести эмбарго на сахар с Украины

close
100%
Shutterstock

В Польше производители сахарной свеклы обратились к новому министру сельского хозяйства Чеславу Секерскому, чтобы он рассмотрел вопрос запрета импорта сахара с Украины. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Немедленно ввести эмбарго на ввоз украинского сахара потребовала Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы Польши.

В их заявлении говорится, что после временной приостановки действия таможенных пошлин и квот на ввоз украинской сельхозпродукции импорт сахара с Украины в ЕС увеличился в несколько десятков раз. В последние месяцы в Польше и других граничащих с Украиной странах произошло значительное снижение цен на сахар, что ставит польскую промышленность и сельское хозяйство в менее конкурентоспособное положение по сравнению с партнерами из Западной Европы, заявили в ассоциации.

Производители просят ввести эмбарго и не продлять правила, содержащиеся в регламенте ЕС, действующем до 5 июня 2024 года, который разрешает беспошлинный и неограниченный ввоз сельхозпродукции с Украины.

В ноябре в Германии заявили, что Польша «душит» экономику Украины.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами