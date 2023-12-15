Польские производители просят запретить импорт украинского сахара

В Польше производители сахарной свеклы обратились к новому министру сельского хозяйства Чеславу Секерскому, чтобы он рассмотрел вопрос запрета импорта сахара с Украины. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Немедленно ввести эмбарго на ввоз украинского сахара потребовала Национальная ассоциация производителей сахарной свеклы Польши.

В их заявлении говорится, что после временной приостановки действия таможенных пошлин и квот на ввоз украинской сельхозпродукции импорт сахара с Украины в ЕС увеличился в несколько десятков раз. В последние месяцы в Польше и других граничащих с Украиной странах произошло значительное снижение цен на сахар, что ставит польскую промышленность и сельское хозяйство в менее конкурентоспособное положение по сравнению с партнерами из Западной Европы, заявили в ассоциации.

Производители просят ввести эмбарго и не продлять правила, содержащиеся в регламенте ЕС, действующем до 5 июня 2024 года, который разрешает беспошлинный и неограниченный ввоз сельхозпродукции с Украины.

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