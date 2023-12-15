Всемирный банк заявил о росте долгов других стран перед Россией

Задолженность резидентов иностранных государств перед Российской Федерацией в 2022 году увеличилась на $2,3 млрд (8,7%), на конец прошлого года достигнув $28,9 млрд. Такие данные привел Всемирный банк (ВБ) в ежегодной публикации по долговой статистике развивающихся стран, передает РБК.

По информации банка, по состоянию на конец прошлого года в общей сложности у 37 стран была непогашенная задолженность перед российскими кредиторами. Такие показатели говорят о задолженности любых резидентов указанных государств перед резидентами РФ, которая подлежит погашению в любой валюте, товарах или услугах. При этом в ВБ отметили, что данными по внешним долгам Венесуэлы и Кубы не располагают.

Крупнейшими должниками перед Россией в широком определении на конец 2022 года были: Вьетнам — $1,39 млрд; Египет — $1,82 млрд; Индия — $3,75 млрд; Бангладеш — $5,86 млрд; Белоруссия — $8,24 млрд.

До этого турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о газовом долге Турции перед Россией в $27,5 млрд и переговорах о его реструктуризации.

Ранее в Госдуме ответили на просьбу Молдавии простить долги за газ перед Россией.