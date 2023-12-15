Россия может превентивно прекратить поставки урана в США в случае принятия конгрессом закона о запрете на импорт российского урана с 2028 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу российская сторона еще не приняла.

12 декабря палата представителей США одобрила законопроект о запрете импорта урана из РФ.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем ограничение импорта низкообогащенного урана, который произведен в РФ или одним из зарегистрированных в этой стране предприятий. При этом инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам Соединенных Штатов. Данный запрет будет действовать до 2040 года.

В октябре 2023 года США втрое нарастили объем закупок российского урана.

Ранее на Украине заявили о планах вытеснить Россию с мирового рынка урана.