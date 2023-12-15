Россиян предупредили об опасности некоторых банковских вкладов

Финансист Лазарь Бадалов предупредил, что банковские вклады, включающие инвестиционные продукты, могут быть невыгодными с точки зрения доходности. В интервью агентству «Прайм» он отметил, что банки продвигают такие продукты, обещая клиентам ставки выше рыночных.

Специалист подчеркнул, что важно понимать, что нет гарантии получения дохода от инвестиций, и инвестиционная часть не застрахована в системе страхования вкладов.

Бадалов подчеркивает, что Центральный банк России (ЦБ РФ) требует от банков и других организаций ясно разъяснять клиентам все детали таких продуктов. Они обязаны уведомлять клиентов устно и письменно о том, что приобретаемый продукт не является обычным банковским вкладом.

Хотя сегодня стало сложнее непреднамеренно приобрести такой вид вклада, риски полностью исключить невозможно, говорит финансист.

Ранее Алексей Родин отметил, что если не снять свои деньги вовремя и оставить их на вкладе, банк, скорее всего, автоматически продлит договор на невыгодных условиях.

Бадалов уточняет, что ключевая ставка ЦБ РФ, от которой зависят банковские ставки, а также другие условия, могут измениться со временем. Например, банк может прекратить предлагать такие вклады, и деньги будут переведены на счет «до востребования» или банковский счет без доходности.

Также экономист Александр Разуваев рассказал, что увеличение количества финансовых пирамид в России связано с желанием жителей стремительно разбогатеть.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.