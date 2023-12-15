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Европейский совет не утвердил механизм использования активов РФ

Европейский совет учел, но не утвердил механизм использования активов РФ

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Matt Dunham/AP

Лидеры ЕС приняли к сведению, но не утвердили предложенный Европейской комиссией механизм использования замороженных активов Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении Европейского совета по итогам первого дня заседания.

«Европейский совет подтверждает свой призыв ... направить чрезвычайные доходы частных организаций, полученные непосредственно с замороженных активов России, на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию <..> В этом контексте он принимает к сведению недавние предложения о чрезвычайных доходах от замороженных российских активов», — говорится в заявлении.

Также в документе содержится заявление о приверженности лидеров ЕС поддержке Украины и ее восстановлению и снижению способности РФ поддерживать боевые действия.

До этого в Литве сообщили о намерении ряда стран ЕС ослабить новый пакет санкций против РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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