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Австрия просит Киев отменить санкции против Райффайзенбанка

Reuters: Австрия блокировала санкции против России для разблокировки Raiffeisen

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Shutterstock

Австрия добивается исключения Raiffeisen Bank International, крупнейшего западного банка в России, из украинского черного списка. В обмен страна согласна подписать новые санкции Евросоюза в отношении России, сообщает Reuters, ссылаясь на два источника, которые знакомы с ситуацией.

Из материала следует, что этот шаг подтверждает отказ Вены выводить из России свою часть бизнеса банковской группы, чего ранее добивался Киев.

По словам источников, австрийские чиновники выразили свою обеспокоенность по поводу списка в Брюсселе европейским чиновникам. Кроме этого, с представителями Национального агентства по предотвращению коррупции Украины встретились представители банка, чтобы обсудить, как вывести группу из него, рассказали люди, знакомые с ситуацией.

В мае сообщалось, что австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) не смогла найти покупателя на «Райффайзен» и поэтому решила выделить российскую «дочку» из состава группы.

Ранее россиянам назвали причину введения Райффайзенбанком комиссии в 50%.

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