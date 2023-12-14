В Минэкономразвития прорабатывают вопрос создания ОЭЗ в Шебекинском округе

Вопрос по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа Белгородской области уже прорабатывается Минэкономразвития совместно с властями региона. Об этом сообщает ТАСС.

«Минэкономразвития России уже прорабатывает вместе с Белгородской областью предложения правительству по созданию ОЭЗ на территории Шебекинского округа», – сказали в ведомстве.

Проект предусматривает предоставление бизнесу повышенных преференций и льгот, что, по словам замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова, должно помочь региону стать более привлекательным для инвесторов.

До этого президент Владимир Путин на подведении итогов года прокомментировал идею создания особой экономической зоны в пострадавшем от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) городе Шебекино Белгородской области.

Отмечается, что в связи с продолжающимися обстрелами со стороны ВСУ многие организации в приграничном городе Шебекино в Белгородской области находятся на грани закрытия или под угрозой консервации.

Ранее Путин рассказал о запасе экономической прочности России.