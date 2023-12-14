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Тинькофф планирует сменить юрисдикцию с Кипра на Россию

Холдинг TCS Group готовится к перерегистрации группы в РФ с Кипра

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Depositphotos

Холдинг TCS Group, куда входят Тинькофф Банк и страховая компания, намерен провести редомициляцию (одна из форм реорганизации юридического лица, при которой меняются юрисдикция (страна регистрации и юридический адрес компании. —прим. «Газеты.Ru») с Кипра на Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания соответствующий вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 8 января 2024 года. Ранее председатель правления Тинькофф Банка Станислав Близнюк уже заявлял о планах по перерегистрации холдинга в России. В ноябре для облегчения процедуры в TCS Group были внесены изменения в устав и сокращен состав совета директоров до трех человек.

Согласно обновленному уставу, для принятия решений теперь достаточно кворума всего в два директора. Так TCS Group фактически упростила процедуру утверждения столь важного вопроса.

О намерении провести редомициляцию стало известно еще в ноябре. Тогда аналитики предполагали, что Тинькофф стремится таким образом защититься от возможных новых санкций, перейдя под российскую юрисдикцию.

До этого Банк России указал на риски инвестирования в квазироссийские компании.

Ранее Путин призвал нарастить количество акций российских компаний на фондовом рынке.

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