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На Камчатке сдерживают рост цен на куриные яйца

Власти Камчатки заявили о сдерживании роста цен на куриные яйца

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Александр Кряжев/РИА Новости

Правительство Камчатского края проводит работу по сдерживанию роста цен на куриные яйца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.

«Цены на куриное яйцо на территории Камчатского края не повышаются уже более года. Есть небольшое повышение на специальные категории яиц, таких как йодированное и другие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе выстроена плановая работа по заключению нескольких соглашений с торговыми сетями о сдерживании цен на куриные яйца. Это помогает сдерживать цены на продукт.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с повышением цен на куриные яйца будет улучшаться. Глава государства принес извинения за резкий рост цен на куриные яйца, которые для многих граждан являются основным источником белка. Путин отметил, что рост цен на яйца вызван выросшим спросом на продукт и сбоем российского правительства.

Стоимость яиц в России за 2023 год, по данным Генпрокуратуры РФ, взлетела на 40%. По оценке Росстата, только за ноябрь она увеличилась на 15,07%. Розничная стоимость десятка яиц сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) достигает 164-170 рублей. В регионах начали вводить ограничения на продажу яиц. Для снижения цен российские власти решили ввести нулевую пошлину на ввоз куриных яиц в Россию из дружественных стран. В Турции заявили, что готовы обеспечить Россию яйцами.

Ранее экономист допустила, что турецкие яйца будут продаваться по 90 рублей в российских магазинах.

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