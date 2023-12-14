Газпром резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» существенно выросли с середины ноября, сообщила компания «Газпром» в официальном Telegram-канале по итогам переговоров с китайской CNPC.

Рост объемов произошел благодаря ранее подписанному дополнительному соглашению к действующему контракту.

Как отмечается, с начала 2024 года планируется новое увеличение поставок по «Силе Сибири» — до 30 млрд кубометров газа в год по сравнению с 22 млрд кубометров в 2022 году.

На переговорах стороны также обсудили реализацию проекта трансграничного газопровода из России в Китай через Монголию мощностью до 50 млрд кубометров в год. Кроме того, продолжается совместная работа над строительством газопровода по «дальневосточному» маршруту через реку Уссури.

В настоящее время «Газпром» осуществляет поставки российского газа в Китай по 30-летнему контракту на 38 млрд кубометров в год. Экспорт начался в декабре 2019 года. Решение об увеличении объемов было принято для удовлетворения растущего спроса со стороны китайских потребителей.

До этого Китай и Азия сообщили о готовности приема поставок по Севморпути из России.

Ранее экспорт российского СПГ в ЕС достиг исторического максимума.